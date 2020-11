Lavoras, il Comune assume a tempo determinato e part-time 126 persone

Ecco come fare per candidarsi

Di: Alessandro Congia

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’avviso di selezione per l’assunzione al Comune di Sassari di 126 persone a tempo determinato per 8 mesi con contratto part-time di 20 ore settimanali, attraverso il programma Lavoras.

Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno compilare il form pubblicato sul sito www.sardegnalavoro.it , nella sezione “servizi online per i cittadini/cantieri”. Nello stesso sito è consultabile il “Vademecum per l’accesso ai servizi online”. Non saranno ammesse le domande trasmesse con modalità diverse.

Per supporto nella compilazione della candidatura è possibile chiamare lo 070 779090 o scrivere a aspal.registrazionesil@aspalsardegna.it

Ecco le figure richieste (potete cliccare e consultare le figure professionali ricercate)