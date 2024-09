Medico aggredito a Cagliari, Bartolazzi: “Sconcertato, atto vile da condannare”

L’assessore regionale alla Sanità ha commentato l’episodio avvenuto oggi

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono sconcertato dalla notizia dell'aggressione a danno del collega medico che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro". Così l'assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi, in merito all'aggressione subita da un medico di base 60enne a Cagliari colpito alla testa da un paziente 47enne che è stato arrestato.

"Dopo l'ultimo episodio a Foggia, che mi ha lasciato disgustato, non posso che condannare fermamente questo atto di violenza, come condanno ogni gesto vile rivolto a medici e al personale sanitario che tutti i giorni si mettono al servizio dei pazienti e dei cittadini - aggiunge - Esprimo a nome dell'assessorato e della giunta tutta la solidarietà e la vicinanza al collega, sperando che gesti del genere non si ripetano mai più".