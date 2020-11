Covid, nuova ordinanza del sindaco Paolo Truzzu: ecco di cosa si tratta

Misure per la prevenzione del contagio, in vigore da oggi venerdì 13 novembre 2020

Di: Alessandro Congia

Il sindaco Paolo Truzzu, con propria ordinanza n. 87 del 12 novembre 2020, ha disposto, a far data dal 13 novembre e fino al 3 dicembre 2020, ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Tra le altre prescrizioni, particolare attenzione alle distanze minime da mantenere, evitando assembramenti soprattutto nel commercio su area pubblica, nel mercato ittico e nei mercati civici.

Per questi ultimi sono stabilite prescrizioni dettagliate per garantire la sicurezza, con ingressi contingentati nei giorni di venerdì e sabato e specifiche prescrizioni per operatori e clienti. Sono sospese le manifestazioni fieristiche. Sono aperti i cimiteri, nei quali è obbligatoria la mascherina e per i funerali sono stabilite un massimo di 30 persone, oltre al personale dell'agenzia funebre ed al celebrante.