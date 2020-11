Covid: scuole chiuse a Buddusò

Il sindaco Satta: "Casi di Covid tra insegnanti e alunni"

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Buddusò, Massimo Satta, aggiorna i suoi concittadini sulla situazione Covid in paese.

"Visto gli ultimi casi di Covid 19 che si sono verificati, tra insegnanti e alunni nelle scuole di Buddusò - comunica Satta - ho deciso di emettere una nuova ordinanza che prevede la chiusura sino al giorno 23 compreso di tutte le classi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie".

"Raccomando a tutti i positivi e familiari di rispettare le quarantene, per cercare di tenere sotto controllo la situazione. Abbiamo richiesto ad ATS di attivare anche a Buddusò, un centro in cui effettuare i tamponi. Domani ci confermeranno se la disponibilità sarà per una o due volte la settimana. Sarà mia cura informarvi anche riguardo al luogo in cui verranno effettuati".