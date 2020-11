A Sorradile per spostarsi occorre l’autocertificazione: scatta l’ordinanza del sindaco

Sei casi di positività al Covid e 12 persone in isolamento fiduciario nel piccolo centro del Barigadu

Di: Redazione Sardegna Live

A seguito dell’ordinanza sindacale n°22, dal 12 novembre fino al 30 novembre 2020, a Sorradile, tutti i cittadini potranno uscire dalle loro abitazioni esclusivamente per motivi di estrema necessità: per spostarsi da casa a lavoro, per acquistare beni di prima necessità, per recarsi in farmacia e dal proprio medico. Inoltre, gli spostamenti dovranno essere autocertificati con l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune e disponibile negli uffici comunali.

Sono solo alcune delle disposizioni, emesse dal sindaco Pietro Arca, in seguito al peggioramento della situazione epidemiologica e alla crescente diffusione del Covid- 19, che ha fatto registrare nel piccolo paese del Barigadu, 6 casi positivi, di cui 2 ricoverati, e 12 persone in isolamento fiduciario in attesa di effettuare il tampone e/o dell’esito dello stesso.

Ordina ancora, la chiusura di tutte le attività commerciali operanti nel territorio comunale, fatta eccezione quelle che operano nella vendita di beni di prima necessità, farmacie, edicole e tabacchini.

Impone a tutti i cittadini che hanno avuto contatti con i soggetti positivi l’obbligo di rispettare la quarantena fiduciaria.

Restrizioni anche per quanto concerne i funerali, che potranno svolgersi con l’esclusiva partecipazione dei congiunti, fino a un massimo di 15 persone, oltre l’agenzia funebre e il celebrante.

Sospesa, inoltre, l’attività venatoria in forma associata.