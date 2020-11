Covid: 516 tamponi dei medici militari a Isili

Prossime tappe Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano

Di: Redazione Sardegna Live, foto Esercito Italiano

Sono 516 tamponi eseguiti a Isili dall'equipe sanitaria dell'Esercito Italiano. Gli operatori sono ora diretti verso Sassari. Da martedì prossimo i medici militari del Drive-through mobile della Difesa, supportati logisticamente dagli operatori sanitari dell'Assl e dai militari della Brigata Sassari, proseguiranno l'attività in via Pirandello, nella postazione allestita per l'occasione grazie alla collaborazione col Comune, per effettuare i test sulla popolazione e alleggerire l'Ats.

"L'operazione Igea proseguirà nell'isola e a partire dalla prossima settimana interesserà i quattro capoluoghi di provincia", commenta il sottosegretario della Difesa, Giulio Calvisi, che ha delega in tema di Sanità militare.

Dopo Sassari, dal 20 novembre i medici militari saranno in viale Diaz, a Cagliari, dal 24 novembre all'ospedale San Francesco di Nuoro e dal 26 novembre allo spazio Smart di Torangius (Oristano). "Presto nel Dipartimento militare di Medicina legale di Cagliari sarà operativo un laboratorio per processare i tamponi molecolari - conclude Calvisi - che incrementerà le potenzialità di screening in Sardegna".