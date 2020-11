Donna cerca uomo: "No sardi e asiatici". La Canalis perplessa: "L'hanno informata male"

La showgirl sassarese interviene in difesa del maschio isolano in un post sui social che ne metteva in dubbio la virilità

Di: Redazione Sardegna Live

Ha generato ilarità accendendo il dibattito il post condiviso dalla nota pagina Instagram "Trash Italiano", che tratta con piglio sarcastico temi di costume, tv, e spettacolo.

Alcune ore fa, la pagina ha diffuso l'identikit dell'uomo ideale condiviso da una ragazza su Tinder. "Una ragazza semplice", così si descrive l'autrice del post, dai gusti in realtà piuttosto complicati. "Cerco un ragazzo serio e sensibile per relazione stabile", prosegue il post della giovane, che passa a elencare i requisiti fra cui: "no sotto i 185 cm, no sposati/impegnati/padri, no denti storti, no fumatori, no secchi/mingherlini, no perditempo".

Un punto in particolare ha attirato l'attenzione della showgirl Elisabetta Canalis: "No sardi o asiatici". Condizione che in tanti hanno letto come un'allusione alla virilità delle due categorie. E così, se anche fosse vero che le dimensioni non contano, la sardissima Eli, non si è potuta tirare indietro dal difendere il maschio isolano: "No sardi e no asiatici. La devono aver informata male". Quasi cinquemila like al commento, applausi.