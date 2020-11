Furbetto del reddito di cittadinanza scoperto dai Finanzieri: dovrà restituire quasi 18mila euro

I controlli incrociati con la banca dati hanno fatto emergere le anomalie

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sarroch hanno individuato un soggetto residente a Capoterra che ha indebitamente percepito il reddito di cittadinanza.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter usufruire della pubblica provvidenza, procedendo al riscontro della veridicità delle dichiarazioni riportate nelle domande presentate per accedere al pubblico beneficio.

Gli approfondimenti esperiti hanno permesso di rilevare che il soggetto controllato aveva presentato la dichiarazione sostitutiva unica (il documento con il quale si autocertifica la propria situazione reddituale) nella quale non aveva indicato 38.231 euro derivanti da vincite ottenute al gioco online, importo che lo avrebbe posto in una situazione economica al di fuori dei limiti imposti per la concessione del reddito di cittadinanza.

Per questo motivo l’indebito percettore è stato segnalato sia alla Procura della Repubblica di Cagliari che all’Inps per la revoca del beneficio e per la restituzione dell’intera somma pari a complessivi 17.438 euro.

L’attività posta in essere rientra tra le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e mira a controllare il corretto impiego delle risorse pubbliche, assicurando che l’accesso ad agevolazioni o esenzioni avvenga a favore di coloro che ne hanno effettivamente diritto e bisogno: dall’inizio dell’anno, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari, nello specifico settore, hanno individuato 288 casi di irregolarità per un importo indebitamente percepito pari a 1.138.377 euro complessivi.