Rete metropolitana di Sassari unita per lo sviluppo del territorio

I presidenti dei consigli comunali della Rete metropolitana di Sassari si 'alleano' per il "rilancio del Nord Ovest"

Di: Redazione Sardegna Live

I presidenti dei consigli comunali della Rete metropolitana di Sassari, tra cui appunto Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Castelsardo, Valledoria e Stintino, si 'alleano' per "Valorizzare il ruolo dei consigli comunali e ragionare all’unisono su questioni determinanti per il territorio e la nascitura Città metropolitana, dal turismo alla cultura, dai trasporti all’industria, dallo sviluppo all’occupazione".

La figura del presidente del consiglio comunale è prevista a Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori e Stintino, mentre negli altri Comuni è il sindaco a coordinare l’aula. Nei giorni scorsi i presidenti si sono incontrati a Palazzo Ducale, a Sassari, per la prima volta dal rinnovo dei consigli di Sassari, Alghero e Sorso, risalente a giugno. Alla chiamata del neopresidente del consiglio comunale sassarese, Mario Pingerna, hanno risposto gli omologhi di Alghero, Mimmo Pirisi, e Sorso, Francesco Sechi, anche loro eletti di recente, e quelli di Porto Torres, Franco Satta, e Stintino, Agostino Schiaffino.

Dopo il saluto e l’augurio di una proficua collaborazione rivolto loro dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, il confronto è entrato nel vivo. "La Rete dei presidenti resta focalizzata sulla vertenza per il rilancio socio-economico del Nord Ovest Sardegna, che ci vede alleati ad associazioni datoriali e organizzazioni sindacali per delineare un nuovo percorso di crescita e un cambio di prospettiva imposto dal nuovo assetto istituzionale”, è il punto di partenza.

I presidenti dei consigli comunali concordano sulla centralità del turismo. “Va ripensato il modello in funzione della sostenibilità ambientale, economica e sociale, preservando l’identità delle comunità e dei territori e ammortizzando i costi finanziari e sociali di servizi come i trasporti o la raccolta dei rifiuti – è la linea – dovrà essere sempre più centrale il ruolo del Parco naturale dell’Asinara e del Parco naturale di Porto Conte, assieme a tutte le realtà produttive e le attività economiche presenti nel territorio".

Dall’autonomia differenziata al piano per la transizione energetica, passando per il riassetto del governo del territorio attraverso la nascita della Città metropolitana: sono moltissimi i temi in comune per il territorio della Rete. "Attiveremo il confronto con le comunità, favorendo il dialogo con cittadini, istituzioni e portatori di interessi", è il mandato. A proposito di partecipazione, è emersa l’intenzione di coinvolgere le nuove generazioni nel dibattito politico attraverso la valorizzazione del consiglio comunale dei giovani, "uno strumento utile per colmare l’attuale distanza tra i ragazzi e la politica".

Altro tema nodale: cultura e preservazione del vasto patrimonio archeologico di cui il territorio dispone. I presidenti dei consigli comunali hanno annunciato una visita al Centro di restauro e conservazione di Li Punti, a Sassari, il principale laboratorio ministeriale nell’isola. "Qui doveva nascere la scuola di alta formazione del restauro, ma attualmente la struttura versa in grave crisi”, è il campanello d’allarme che motiva l’intenzione di “accendere un faro su questa realtà, che merita di essere rilanciata".