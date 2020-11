Covid, focolaio tra gli anziani della Casa Protetta San Francesco: positivi anche alcuni dipendenti

L’attività di screening all’interno della struttura ha fatto emergere i contagi

Di: Redazione Sardegna Live

Un focolaio Covid è stato individuato all’interno della casa protetta “San Francesco” di via Aosta, a Nuoro. A seguito di un caso di positività accertato domenica 8 novembre su una paziente deceduta per complicazioni cardiache, l’Usca ha effettuato i tamponi su tutti gli ospiti e sul personale in servizio nella struttura.

Gli anziani sono divisi in due blocchi separati: nel primo sono state accertate 19 positività al tampone su 22 totali, nel secondo nessuna positività sui cinque ospiti attualmente presenti.

Per quanto riguarda il personale, su un totale di 17 dipendenti 9 sono stati trovati positivi al Covid e al momento si trovano in quarantena. Gli ospiti all’interno della struttura sono seguiti dagli operatori dell’Unità speciale di continuità assistenziale che li sta sopponendo alle visite e alle terapie previste.