Il ciclone Boris verso l’Italia: previsti piogge e temporali

Nel dettaglio, ecco le previsioni del tempo in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

È allerta in Italia, principalmente in Emilia Romagna e nelle Marche, per il ritorno del ciclone che ha portato alluvioni e distruzione tra Romania, Polonia, Repubblica Ceca ed Austria. Dopo aver attraversato il nostro Paese lo scorso giovedì, con un crollo delle temperature anche di 15 gradi, e aver colpito le regioni dell'Europa dell'est, la forte perturbazione tornerà indietro e dall'Ungheria arriverà sul Mediterraneo italiano. A prevederlo è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, secondo il quale si teme una situazione da massima allerta con piogge e temporali favoriti anche dalla temperatura caldissima dei nostri mari.

Nel dettaglio le previsioni meteo sulla Sardegna

Previsioni per la serata – Martedì 17 settembre – Fonte Arpas

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati. Possibili temporali forti sul settore sud-orientale. Venti: deboli da nord-est. Mari: mossi o molto mossi.

Previsioni per mercoledì 18 settembre 2024

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni da isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore orientale. Temperature: in lieve diminuzione. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi o mossi.

Previsioni per giovedì 19 settembre 2024

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni da isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore orientale. Temperature: in lieve aumento. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature saranno in lieve aumento. I venti soffieranno deboli variabili. I mari saranno poco mossi o mossi.