Domani a Olbia l’ultimo saluto al piccolo Gioele Putzu

Non sarà eseguita l'autopsia, ma un esame esterno della salma

Di: Redazione Sardegna Live

Il funerale del piccolo Gioele Putzu sarà celebrato domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 15:30 nella chiesa di Sant'Ignazio da Laconi a Olbia, città dove vive la famiglia.

Intanto, sul corpo del piccolo, su disposizione della Procura di Sassari, non sarà eseguita l'autopsia, ma stamattina nell'Istituto di medicina legale sarà svolto un esame esterno della salma, che sarà sottoposta anche a una tac per avere ulteriori informazioni sulle cause della morte.

LA TRAGEDIA - Gioele era a Ozieri con la famiglia, residente a Olbia, dove lavorano papà Ivan e mamma Antonella, per trovare i nonni materni e prendere parte ai festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Rimedio. In particolare, erano lì per il concerto del rapper Fedez poiché, come spiegato dallo stesso papà nelle scorse ore, il bambino amava le canzoni del rapper milanese.

Nel tardo pomeriggio di sabato 14 settembre, secondo la ricostruzione di quanto accaduto, su cui indagano i carabinieri della Compagnia di Ozieri, Gioele era entrato nel campo sportivo 'Meledina', nella frazione di San Nicola, i cui cancelli erano aperti, per giocare con un aquilone insieme a due amichetti. Nella corsa avrebbe urtato una delle porte mobili da calcetto, di quelle che solitamente si usano durante gli allenamenti. La porta è crollata travolgendo Gioele. I due compagni hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, il 118 e i vigili del fuoco. I medici per oltre un'ora hanno tentato di tenere in vita il bambino, che è morto sotto gli occhi dei genitori.

Nelle ore successive, il Comune e il Comitato organizzatore della festa del Rimedio hanno deciso di portare avanti la serata di musica in programma "per questioni di ordine pubblico", come spiegato dal sindaco di Ozieri Marco Peralta. Una decisione che ha scatenato un vespaio di polemiche con migliaia di commenti sui social da parte di chi riteneva opportuno sospendere i festeggiamenti in segno di rispetto.

Fedez ha replicato sui social agli attacchi, dicendo di avere chiesto un minuto di silenzio al suo pubblico prima dell'inizio dell'esibizione, proprio in segno di lutto per la morte del bambino. Ma contro Fedez si è scagliato anche il padre di Gioele, accusandolo di insensibilità. Lo padrino e zio del bambino ha poi chiuso le polemiche chiedendo a tutti il silenzio in rispetto del loro dolore. Intanto, la Procura e i carabinieri indagano per cercare eventuali responsabilità fra chi avrebbe dovuto garantire la custodia e la sicurezza del campo sportivo.