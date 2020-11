Covid: nuovo focolaio in Rsa a Nuoro, dopo i due decessi dei giorni scorsi

Molti fra pazienti e operatori della casa di riposo sarebbero positivi, ma si attendono gli esiti dei tamponi

Di: Giammaria Lavena

Ancora un focolaio di Covid-19 fra le case di riposo. Questa volta a essere colpita una Rsa di Nuoro, in via Aosta, dopo che già era scattata l'allarme nella casa protetta di via Trieste, dove si sono registrati due decessi.

Il focolaio è stato scoperto dopo il decesso di un ospite per arresto cardiaco lo scorso fine settimana nell'ospedale San Francesco di Nuoro, a cui è stata diagnosticata la positività. Un secondo decesso, per problemi respiratori, si sarebbe verificato la notte scorsa, ancora al San Francesco.

Da domenica è stata attivata l'Usca, che ha effettuato i test su tutti i pazienti e gli operatori della casa di riposo. Molti sarebbero positivi, ma al momento asintomatici. Si attendono gli esiti dei test.