Cagliari: chiudono una scuola media e una classe elementare

Ancora contagi fra gli istituti del capoluogo: l'ordinanza del sindaco Truzzu

Di: Giammaria Lavena

Nuovi casi di positività nelle scuole di Cagliari. Il sindaco del capoluogo, Paolo Truzzu, con una nuova ordinanza firmata oggi, ha disposto la chiusura temporanea, da giovedì 12 a lunedì 16 novembre, del plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado "Mameli" in via Bligny.

Di conseguenza è stata disposta l'interruzione delle attività didattiche in presenza, in seguito a un contagio all'interno della struttura. Il provvedimento è stato preso in via precauzionale, per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche.

Con un'altra ordinanza, Truzzu, oggi ha disposto anche la chiusura, sempre temporanea, dei locali scolastici utilizzati dalla classe 4B della scuola primaria Sergio Atzeni, in via Dessy Deliperi, e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza di alunni e docenti, dopo che è stato riscontrato un possibile caso di positività.