Ai Dilliriana il premio speciale Sardegna Live “per avere unito la Sardegna in un ballo”

Premio consegnato a Silvano Fadda, Giovanni Demelas, Carlo Crisponi, Roberto Tangianu e Gianluca Fadda

Di: Redazione Sardegna Live

È stato assegnato ai Dilliriana il premio speciale di Sardegna Live che ogni anno vuole, come se fosse un grazie, mettere in risalto chi si è particolarmente distinto per l’impegno profuso a favore delle tradizioni popolari, della musica, della cultura, della società civile e dello sport in Sardegna.

La formazione musicale legata ai balli della nostra Isola, attraverso un progetto musicale che viaggia ormai da oltre dieci anni, ha ritirato il premio venerdì scorso a Oliena nel corso della serata dedicata al Premio Sardo dell'anno 2023", conquistato dalla cantante Maria Luisa Congiu.

Il direttore della nostra testata giornalistica, Cristina Tangianu, ha ringraziato i Dilliriana “per avere unito la Sardegna in un ballo” così come scritto nel premio consegnato a Silvano Fadda, per l’occasione visibilmente emozionato. Con lui sul palco gli amici e i compagni di viaggio di sempre: Giovanni Demelas, Carlo Crisponi, Roberto Tangianu e Gianluca Fadda. I Dilliriana, come sempre accade, hanno voluto ringraziare tutti con le note di un ballo.

