Ardara: tre contagi e 24 persone in quarantena

Lo comunica il sindaco Francesco Dui

Di: Giammaria Lavena

Sono tre i nuovi positivi ad Ardara. Lo fa sapere il sindaco Francesco Dui, in un breve comunicata sul profilo Facebook. "Tre casi accertati e 24 persone in quarantena, siate prudenti", raccomanda il primo cittadino.

Già ieri in un videomessaggio aveva preannunciato la positività - non comunicata ufficialmente dall'Ats -, di due persone.

"Vi chiedo di non fare troppi allarmismi. Le persone entrate in contatto con i positivi sono già in isolamento", ha dichiarato Dui.