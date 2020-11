A Ozieri 88 nuovi positivi e due vittime

Situazione sempre più complicata nella cittadina del Monteacuto

Di: Redazione Sardegna Live

A Ozieri l'emergenza sanitaria si fa sempre più incalzante e complicata. Nel nuovo bollettino diffuso dal sindaco Marco Murgia si parla di 88 nuovi contagi e una vittima.

"Ai dati ufficiali comunicatimi stamane da ATS/ARES, in cui sono indicati 12 positivi, vanno aggiunte oltre 76 persone di cui ho avuto conferma diretta - spiega il primo cittadino -. E' evidente che sono numeri preoccupanti soprattutto perché in crescita e perché le strutture sanitarie sono già sotto stress".

"In questa situazione un capitolo a parte merita la scuola. Le lezioni delle superiori son ormai da due settimane con la didattica a distanza mentre per la scuola primaria e secondaria si sta cercando per quanto possibile di salvaguardare la didattica in presenza. Sono state segnalate criticità che di volta in volta vengono affrontate insieme ai vertici dell'Istituto Comprensivo e giorno dopo giorno, talvolta, ora dopo ora, si decide cosa sembra meglio in quel momento. Chiaro che la situazione in rapida evoluzione non permette alcuna programmazione di lunga durata ed è altrettanto chiaro che se le criticità dovessero aumentare potrebbero essere decretate chiusure parziali di classi o plessi o addirittura ordinata la chiusura totale. Su questo tema il confronto è diretto col Prefetto, Maria Luisa D'Alessandro, che segue con attenzione l'evolversi della situazione".

Il sindaco riferisce poi di due decessi di cittadini ozieresi positivi al Covid. Uno era ricoverato a Sassari, mentre una donna, ospite della comunità protetta cittadina, era ricoverata in pronto soccorso da 9 giorni quando si è spenta.