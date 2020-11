Lutto nel mondo dello spettacolo e culturale, a 72 anni scompare Basilio Sulis

E’ stato il fondatore e l’anima del festival Ai confini tra Sardegna e Jazz, rassegna che ha presentato nel corso di 35 edizioni il meglio del jazz contemporaneo

Di: Alessandro Congia

Aveva 72 Basilio Sulis ed era malato da tempo: se ne andato nel cuore della notte; è stato lo storico direttore artistico del Sant’Anna Arresi Jazz Festival, come presidente dell’Associazione Punta Giara, manifestazione importantissima che ha fatto sbarcare nel Sulcis il meglio del jazz mondiale. La Sardegna e non solo, lo ricorda come personaggio davvero creativo, di spessore e di grandi doti umane.

(foto tratta da http://jazzforum.com.pl/ - Krystian Brodacki)