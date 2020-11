Fermati dai Carabinieri in giro e senza motivo durante il coprifuoco, sanzionati

I giovanissimi sono stati fermati dalla pattuglia a Porto Corallo

Di: Alessandro Congia

Stanotte alle tre a Villaputzu, località Porto Corallo, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Muravera hanno contestato la violazione amministrativa prevista dall’ultimo Dpcm, per contenere la diffusione della pandemia da Covid 19 a un 21enne e a un 26enne, entrambi residenti in quel Comune. Sono infatti vietate le uscite immotivate fra le ore 22 e le ore 5 ed i due non avevano alcun motivo apprezzabile per andare a spasso di notte, se non per puro diletto o ragioni non estrinsecate.

Entrambi sono conosciuti dai Carabinieri per precedenti denunce elevate a loro carico. In tali circostanze la sanzione amministrativa pecuniaria ammonta a 400 euro, che di riduce a 280 in caso di pagamento entro i cinque giorni. Naturalmente i sanzionati sono due, ciascuno per la parte di competenza. Dell’evento è stata informata la Prefettura di Cagliari competente a ricevere i pagamenti. Di certo si tratta di una norma di facile applicazione.

Uscire di notte a zonzo comporta anche nei luoghi più remoti la probabilità di essere fermati dai Carabinieri, impegnati nella ricerca delle rare auto che si avventurano in giro di notte in questo periodo, e dunque irrimediabilmente attratti dai fari di auto che viaggiano di notte. Tali servizi verranno ulteriormente intensificati per garantire il rispetto delle normative antipandemia.