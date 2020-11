Ittiri. Positivo il sindaco Antonio Sau: "Sto bene"

Dipendenti e consiglieri eletti si sono sottoposti a tampone, positivo il primo cittadino

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di Ittiri, Antonio Sau, è risultato positivo al coronavirus. E' stato il primo cittadino stesso a renderlo pubblico, tramite un comunicato condiviso in questi minuti sul suo profilo Facebook.

"Trovo corretto informarvi - scrive -, poche ore fa mi sono sottoposto ad un tampone rapido antigenico e sono risultato positivo. Chiedo a quanti sono stati in contatto con me di sottoporsi alla quarantena precauzionale".

"Non ho sintomi e sto bene - rassicura -. Ho fatto il tampone perché abbiamo ritenuto corretto nei confronti dei cittadini che fruiscono obbligatoriamente dei servizi comunali sottoporre a tampone dipendenti e consiglieri eletti. Purtroppo la nostra vita sociale e lavorativa non ha subito grosse interruzioni e questo ci espone tutti al contagio".

"Personalmente auspico che il governo consideri la necessità di chiudere, per proteggere i più deboli e anziani. Vi invito come non mai - conclude - ad avere un grande senso di comunità e di vicinanza per quanti soffrono più di altri una situazione difficile, soprattutto per i più deboli".