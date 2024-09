Dolore a Ozieri, annullati i festeggiamenti per la Beata Vergine

Di: Redazione Sardegna Live

"La Società religiosa della Beata Vergine del Rimedio [...] ritiene opportuno annullare i festeggiamenti [...]. Una scelta che avremmo dovuto prendere già da ieri ma impossibilitati ". Così l'Associazione che si è occupata delle celebrazioni in onore della Beata Vergine del Rimedio annuncia la cancellazione di tutti gli eventi in programma, a seguito della tragedia che ieri ha sconvolto il Comune di Ozieri, ma anche la città di Olbia, dove il piccolo vivere con i genitori.

Gioele, che avrebbe compiuto 10 anni a dicembre, ha perso la vita sabato pomeriggio dopo essere stato travolto da una porta da calcio mentre giocava con due coetanei nel campo sportivo 'Meledina', nella frazione di San Nicola a Ozieri. Per più di un'ora i soccorritori avevano cercato con ogni mezzo di rianimare il bambino, ma per lui non c'era stato niente fa fare.

Ieri sera i festeggiamenti per l'evento organizzato nel paese del Sassarese erano andati avanti, compreso il concerto del rapper Fedez, che davanti allo spazio fieristico gremito di partecipanti ha espresso parole di vicinanza per la famiglia del bimbo e ha chiesto un minuto di silenzio.

La scelta di non annullare gli appuntamenti era stata fortemente contestata da cittadini e utenti sui social, e nella tarda mattinata di oggi è arrivata la decisione di fermare i festeggiamenti, con relative spiegazioni, da parte della società: "A seguito della tragedia accaduta ieri nella nostra città, la Società religiosa della Beata Vergine del Rimedio, svolte tutte le considerazioni del caso, ritiene opportuno annullare i festeggiamenti civili e processione di gruppi folk e cavalieri di oggi domenica 15 settembre Confermiamo le celebrazioni prettamente religiose stringendoci con affetto al dolore della famiglia . Una scelta dolorosa ma dovuta. Una scelta che avremmo dovuto prendere già da ieri ma impossibilitati per motivazioni di ordine pubblico e tecnico-logistiche alle quali ci siamo dovuti attenere scrupolosamente ".