Copertura telefoni, Zoffili: "I sardi non sono cittadini di serie B"

Il coordinatore regionale leghista è intervenuto in merito alla copertura della telefonia mobile. "Inconcepibile nel 2020, carenza indegna di un Paese civile"

Di: Giammaria Lavena

"Nel corso di un’ interrogazione svoltasi alla Camera dei Deputati nella giornata di oggi, sono tornato per la quarta volta a chiedere al Governo un intervento urgente per garantire la piena copertura della rete telefonica in Sardegna", lo riferisce Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega.

"È inconcepibile che nel 2020 nessuno si occupi seriamente di un dossier così importante - spiega il deputato leghista -, non solo per la qualità della vita dei cittadini sardi, ma anche per quanto riguarda la loro sicurezza nei difficili frangenti che stiamo vivendo con l'emergenza Covid".

"Come ho detto nel mio intervento - prosegue -, i sardi non sono cittadini di serie B. E per una volta, finalmente dai banchi dell'Esecutivo è almeno arrivata un'ammissione delle lacune dimostrate negli ultimi anni, unita all'impegno di mettere in campo qualche investimento concreto".

"Per ora - conclude Zoffili - c'è ben poco, oltre alle parole del sottosegretario Todde che ringrazio comunque per la correttezza e la serietà con cui ha affrontato la discussione in aula, nella speranza che presto questa grave carenza infrastrutturale, indegna di un Paese civile, possa essere una volta per sempre superata".