Tragedia a Ozieri. Fedez chiede un minuto di silenzio per il piccolo Gioele

Il concerto si è svolto regolarmente, tra polemiche e malumori, nonostante la tragedia a pochi passi dalla Fiera

Di: Redazione Sardegna Live

L’attesissimo concerto di Fedez a Ozieri si è svolto regolarmente, ieri sera, nello spazio fieristico del quartiere San Nicola. In migliaia sono giunti da ogni parte della Sardegna per assistere all’esibizione, con ingresso gratuito, del rapper milanese. Un appuntamento inserito dal Comitato organizzatore nel ricco programma dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Rimedio.

Ma mentre la musica iniziava a sentirsi, a pochi passi dal luogo della spensieratezza, una mamma e un papà stavano vivendo la tragedia più grande e dolorosa che possa capitare: la perdita di un figlio.

Gioele Putzu avrebbe compiuto 10 anni a dicembre. È morto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 settembre, dopo essere stato travolto da una porta da calcio.

Secondo una prima ricostruzione, al piccolo gli è crollata addosso mentre giocava con due coetanei nel campo sportivo 'Meledina', nella frazione di San Nicola. A dare l'allarme sono stati i due compagnetti di gioco. Per oltre un'ora i soccorritori hanno cercato con ogni mezzo di rianimare Gioele, ma ogni tentativo è risultato vano.

Una tragedia che ha scosso la cittadina di Ozieri, proprio nel fine settimana in cui si festeggia la Beata Vergine del Rimedio. Ieri sera era previsto il concerto di Fedez, che si è tenuto regolarmente, tra polemiche e malumori. “Il concerto doveva essere annullato”, sostengono in tanti. Una decisione che non poteva essere presa “per questioni di ordine pubblico”, ha spiegato il sindaco.

Il Comitato organizzatore ha sottolineato che per “questioni gestionali e organizzative" la festa doveva svolgersi come da programma.

Informato dell’accaduto, il rapper Federz, durante il concerto, ha espresso parole di vicinanza per la famiglia di Gioele e ha chiesto, per il piccolo, un minuto di silenzio.

Intanto, la Procura di Sassari ha disposto l'autopsia sul corpo della piccola vittima.

Nella foto in basso, Gioele Putzu, 9 anni.