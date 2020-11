Covid, chiuse tutte le scuole a Benetutti

Il sindaco Cosseddu: "E' il momento di prendere decisioni coraggiose"

Di: Redazione Sardegna Live

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Benetutti. Lo ha stabilito il sindaco del paese, Enzo Cosseddu, a fronte dell'aumentare dei contagi da coronavirus.

"Cari concittadini e il momento di fare scelte coraggiose ed assumersi ciascuno le proprie responsabilità - scrive in un messaggio pubblicato su Facebook -. Pertanto in qualità di massima autorità in materia di salute pubblica del comune di Benetutti, dopo aver consultato la dottoressa Porqueddu, pediatra, ed il dottor Figus, dirigente scolastico, entrambi per le vie brevi, vi comunico che le lezioni scolastiche di ogni ordine e grado, materna, elementari e medie, domani (oggi, ndr) saranno sospese".

"Mi riservo una volta ponderata la situazione di emanare un'ordinanza, per una chiusura adeguata alle circostanze - conclude il primo cittadino -, poiché e imperativo salvaguardare la salute dei nostri giovani e giovanissimi compaesani delle loro famiglie e di tutta la comunità".