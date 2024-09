Lula: blitz dei carabinieri all'alba, scoperta piantagione di marijuana

Piantagione da 1.150 piante di marijuana: denunciato 45enne

Di: Redazione Sardegna Live

Operazione all’alba a Lula, dove i militari delle Squadriglie Carabinieri Iloghe e Monte Pizzinnu della Compagnia di Siniscola hanno denunciato un 45enne per coltivazione illecita di marijuana.

Il risultato si inscrive nei quotidiani rastrellamenti compiuti dai militari delle squadriglie, specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, per compiere ricognizione di obiettivi anche in scenari operativi impervi e per ricercare latitanti e coltivazioni illecite.

L’indagato, all’esito degli accertamenti condotti e delle silenziose osservazioni a distanza eseguite negli ultimi giorni dai militari infiltrati in agro, è ritenuto responsabile di aver coltivato una piantagione composta da 1.150 piante di marijuana, ad elevato contenuto di THC.

La marijuana, del peso di 700 chilogrammi, è stata oggi interamente estirpata e sequestrata. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, dove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.