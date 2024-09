Due camion in fiamme a Siniscola, sul posto il 115

Uno dei mezzi appartiene alla Protezione civile di Siniscola

Di: Redazione Sardegna Live

La squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola sta intervenendo per un doppio incendio che ha riguardato due camion, uno della protezione civile di Siniscola e l'altro di un privato.

I mezzi avvolti dalle fiamme sono adibiti al trasporto di acqua. Non sono note le cause del rogo per la quale seguiranno gli accertamenti del caso a margine delle operazioni di estinzione e bonifica.

Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti anche i Carabinieri di Siniscola.