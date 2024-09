Fiamme a Siurgus Donigala, in azione un elicottero

Ancora incendi in Sardegna, fiamme anche a Silanus

Di: Redazione Sardegna Live

L’allarme incendi non si placa in Sardegna. Questo pomeriggio un elicottero è decollato dalla base operativa di Sorgono alla volta di Siurgus Donigala per spegnere un rogo divampato in località Funt.na ‘e Figu.

Un altro elicottero è invece decollato, questa mattina, dalla base di Alà dei Sardi per un incendio scoppiato nell’agro del comune di Silanus, in località Cuguruttu.