Incidente ad Alghero: tre auto coinvolte e due feriti

I feriti sono stati portati al pronto soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 15:30, nella strada vicinale Scalamala, ad Alghero.

Due le persone rimaste ferite, entrambe trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso, per accertamenti. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Alghero che, dopo aver collaborato con il personale del 118 per soccorrere i feriti, ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.