Volante della Polizia si schianta contro un muro, due agenti finiscono in ospedale

Il drammatico episodio è avvenuto dopo la mezzanotte

Di: Alessandro Congia

Drammatico schianto su un muro, questa notte, verso le 24:30, nella piazza centrale di Ottana, dove una Volante della Polizia è andata a sbattere: poteva andare peggio, feriti i due occupanti del mezzo, un agente è in codice rosso ma non in pericolo di vita.

I due poliziotti sono ricoverati al San Francesco di Nuoro, sul posto, oltre ai Carabinieri di Ottana, anche i Vigili del Fuoco di Nuoro e le ambulanze del 118. Non è chiara la dinamica dell’incidente, sulla facendo chiarezza i militari dell’Arma.

(Nella foto di Franco Maritato, il luogo dell’impatto)