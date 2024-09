Orgosolo. È morto tziu Nicola Pira, pietra miliare del canto a tenore

Era la voce del Tenore "Untana Vona"

Di: Roberto Tangianu

Il mondo del canto a tenore piange la morte di tziu Nicola Pira di Orgosolo, classe 1932, vohe del gruppo “Untana Vona”.

Da qualche anno, a causa della sua età, non si muoveva stabilmente con il gruppo in occasione delle diverse esibizioni in Sardegna e non solo, ma seguiva la formazione sempre con molta attenzione.

Solo qualche settimana fa il Tenore “Untana Vona” era protagonista della festa di Sant’Ignazio a Laconi e poco prima di salire sul palco, i componenti del gruppo, avevano chiesto di ricordare e ringraziare Nicola Pira per tutti gli insegnamenti che nel corso del tempo era riuscito dare con passione e amore immenso.

Questa mattina la triste notizia: tziu Nicola si è spento per sempre, ma la sua voce melodiosa mai smetterà di brillare nel firmamento del canto a tenore.

“Ahie bonu viazu ziu Nicò grazie de tottu sos hunsizos e su postu i m' azzes lassau” è il commento di Antonello Catgiu oggi “la voce” del Tenore “Untana Vona”