A Oschiri altri 7 contagi, 140 cittadini in quarantena

I dati forniti dal sindaco Roberto Carta

Di: Redazione Sardegna LIve

Oschiri continua a fare i conti con l'emergenza sanitaria. Il sindaco Roberto Carta ha fornito oggi un aggiornamento sulla situazione Covid in paese.

"Ci sono state comunicate ufficialmente 4 nuove positività non precedentemente previste a titolo ufficioso - spiega -. Le persone interessate sono in isolamento presso la propria abitazione. Sempre oggi sono diventate ufficiali 3 nuove positività precedentemente definite come ufficiose. Le persone interessate sono in isolamento presso la propria abitazione già da tempo".

Il numero ufficiale dei contagi da coronavirus in paese è pari a 28. "Informalmente siamo a conoscenza di altri 2 casi che potrebbero diventare contagi ufficiali a breve; cittadini in quarantena, sulla base delle informazioni in nostro possesso, sono circa 140, in aumento rispetto a venerdì scorso".