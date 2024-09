Meteo: giù le temperature, l'autunno entra a gamba tesa in Sardegna

Il meteo è cambiato in maniera improvvisa e irruenta, con massime che talvolta non superano i 20°-23°C

Di: Redazione Sardegna Live

Piogge intense e crollo delle temperature: il meteo in Italia, e in Sardegna, è cambiato in maniera improvvisa e irruenta , con massime che talvolta non superano i 20°-23°C: lo spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo. Esso . " Oggi su gran parte del centrosud si apriranno gli ombrelli. Le temperature al sud oscilleranno ancora tra i 26 ei 29°C ". Inoltre il vento e le mareggiate " saranno protagonisti delle prossime ore e almeno fino a sabato su gran parte del Paese ".

Nel fine settimana tornerà un po' più di sole.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 14 settembre 2024 - fonte Arpas

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti nelle ore centrali della giornata.

Temperatura: minime stazionarie o in lieve rilasciata, massime in leggero aumento.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, localmente forti sulle coste sud-occidentali. Attenuazione della ventilazione dalla tarda serata.

Mari: molto mossi o agitati sui settori occidentali, mossi su quelli orientali.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 15 settembre 2024 - fonte Arpas

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in leggero aumento.

Venti: deboli o localmente moderati occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso. Le temperature tenderanno ad un leggero aumento. I venti soffieranno deboli variabili. I mari saranno mossi o molto mossi.