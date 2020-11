Aumentano i positivi ad Arzachena, scuole ancora chiuse

Il sindaco Roberto Ragnedda prolunga lo stop per due settimane

Di: Redazione Sardegna Live

Aumenta il numero dei positivi al coronavirus ad Arzachena. Sono più che raddoppiati in 5 giorni, passando da 37 a 81.

Lo comunica il sindaco, Roberto Ragnedda, che ha prorogato per altre due settimane la chiusura di tutte le scuole e le altre limitazioni già imposte con l'ultima ordinanza comunale e con l'ultimo Dpcm.

"Attualmente sono 81 i contagiati da Covid-19 nel nostro territorio, 44 in più rispetto alla scorsa settimana", spiega il primo cittadino. "Sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per altre due settimane, dall'11 al 24 novembre 2020 - conferma - salvo ulteriori disposizioni in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica del Covid-19". Chiusi per lo stesso periodo anche i parchi giochi..