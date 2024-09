Capitaneria di porto di Oristano: cambio al vertice, arriva Chirizzi

Al capitano di fregata Pucci subentra il pari grado Andrea Chirizzi

Di: Redazione Sardegna Live

Cambio al vertice alla Capitaneria di porto di Oritano. Al capitano di fregata Federico Pucci, destinato ad assumere altro incarico a Trapani, subentra il pari grado Andrea Chirizzi, proveniente da Brindisi. Questa mattina il passaggio di consegne.

Pucci lascia dopo due anni di lavoro. Il direttore marittimo di Cagliari, contrammiraglio Giovanni Stella, si è complimentato con il capitano per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti, sottolineando "l'azione posta in essere nell'ottica dello sviluppo dei traffici del porto di Oristano, non disgiunta dal perseguimento delle prioritarie finalità di sicurezza della navigazione".

Analoghi apprezzamenti, estesi a tutto il personale del compartimento marittimo di Oristano, sono stati espressi anche dal comandante marittimo autonomo ovest, contrammiraglio Enrico Pacioni.