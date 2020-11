Carambola di auto in via Delle Serre, ci sono feriti

Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, coinvolti almeno 3 veicoli, quattro le persone ferite fortunatamente non in modo grave

Di: Redazione Sardegna Live

Carambola d’auto in via Delle Serre, a Quartucciu, per un incidente stradale che ha coinvolto almeno 3 veicoli, con un bilancio che – è ancora da confermare – vedrebbe almeno 4 feriti, fortunatamente non in modo grave, ma accompagnati in ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e le ambulanze del 118.

*** Notizia in aggiornamento ***