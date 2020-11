Soddu promosso, guiderà Nuoro per altri cinque anni

Risultato netto al ballottaggio: doppiato lo sfidante Pietro Sanna

Di: Redazione Sardegna Live

Andrea Soddu è stato confermato dai nuoresi nella carica di sindaco e guiderà la città per altri cinque anni. Il sindaco uscente era sceso in campo sostenuto da una serie di liste civiche espressione di un centrosinistra non ufficiale, rompendo col Pd che aveva candidato Carlo Prevosto.

Al ballottaggio ha dovuto vedersela con il candidato sindaco di centrodestra Pietro Sanna che ha rimediato una pesante sconfitta.

Andrea Soddu ha addirittura doppiato lo sfidante. Il dato definitivo vede il sindaco uscente col 67% delle preferenze (8.841 voti) a fronte del 33% di Sanna (4.355 preferenze).