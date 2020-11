Non ce l’ha fatta Franco Loche, cordoglio per l’ex direttore sanitario dell’Asl di Oristano

Il 78enne, molto conosciuto e stimato, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla rotonda

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l’ha fatta Franco Loche, 78enne, ex direttore della Asl di Oristano: è spirato quest’oggi, all’ospedale di San Gavino dove era ricoverato da ieri sera per un brutto incidente stradale avvenuto nella rotonda, nei pressi di via Palmas e via Tempio. Troppo gravi le ferite riportate durante il suo investimento da un’auto mentre si trovava a piedi.

Il suo cuore ha purtroppo smesso di battere oggi: Franco Loche, ormai in pensione, lavorava presso la Casa di cura Madonna del Rimedio ed anche come medico del lavoro. Per molti anni è stato direttore sanitario dell’Asl e primario nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Martino.