Ciclone polare sull'Italia: piogge, vento e temperature in diminuzione in Sardegna

Prevista neve sulle Alpi sopra i 1500 metri

Di: Redazione Sardegna Live

Un ciclone polare sta per arrivare sull’Italia, e porterà un abbassamento delle temperature, piogge e vento. Lo annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

"Nelle prossime ore - afferma - vivremo un generale calo delle temperature durante una fase acuta di maltempo che colpirà inizialmente il nordest, Liguria di Levante e Toscana con correnti sud-occidentali impetuose e perturbate. Sono previsti nubifragi in particolare sul Friuli Venezia Giulia, sul Triveneto in generale e anche sulla Lombardia orientale, con accumuli significativi anche sull'Appennino settentrionale. Dal pomeriggio-sera il maltempo colpirà poi in modo intenso con violenti rovesci pure Lazio, Campania e Sicilia occidentale".

I venti saranno burrascosi di Libeccio sulla Sardegna settentrionale, in Liguria e sulla Toscana, lungo l'Appennino centro-settentrionale, campano e lucano, con raffiche di caduta sul versante adriatico romagnolo e centrale e sulla Puglia. "Insomma tanta pioggia - continua Garbinato - tanto vento e anche la neve sulle Alpi che farà capolino sulle vette oltre i 1500 metri".

Venerdì 13 il termometro sarà in forte discesa anche al sud. Le precipitazioni colpiranno soprattutto il medio Adriatico (Marche, Abruzzo e Molise) e le regioni meridionali, mentre ci saranno ampie schiarite al nord e sulla fascia centrale tirrenica. Soffieranno ancora venti forti su gran parte dell'Italia con le raffiche più intense sulle Isole Maggiori. Nel weekend si prevede un miglioramento del tempo con molto più sole, ma non sulla fascia adriatica e tra Sicilia e Calabria: qui ritroveremo ancora rovesci, temporali e vento forte.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 12 settembre: cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni in serata. Venti prevalentemente moderati da Ovest Nord-Ovest, forti lungo le coste settentrionali sino a burrasca sulle Bocche di Bonifacio. Mari mossi o molto mossi con moto ondoso in progressivo aumento.

Previsioni per venerdì 13 settembre: cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite. Possibili deboli precipitazioni isolate sul settore settentrionale. Temperature in diminuzione principalmente nei valori minimi. Venti prevalentemente forti da Ovest Nord-Ovest, con rinforzi sino a burrasca sulle coste e sui crinali. Attenuazione della ventilazione dalla tarda serata.

Mari agitati o molto agitati, molto mossi i bacini orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Previsioni per sabato 14 settembre: cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti nelle ore centrali della giornata. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in leggero aumento. Venti deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, localmente forti sulle coste sud-occidentali. Attenuazione della ventilazione dalla tarda serata. Mari molto mossi o agitati sui settori occidentali, mossi su quelli orientali.

Tendenza per i giorni successivi: la giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo generalmente poco nuvoloso. Per lunedì è previsto un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature minime tenderanno a diminuire domenica e ad aumentare il giorno dopo, mentre le massime saranno in progressivo rialzo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest con attenuazione e tendenza alla variabilità lunedì. I mari saranno molto mossi sui settori occidentali, mossi su quelli orientali.