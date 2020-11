Oristano: tre nuovi contagi. Domani riapre scuola dell'infanzia

Sono 141 gli attualmente positivi. Domani, dopo lo stop della scorsa settimana per alcuni contagi, riprendono le attività nella scuola del Sacro Costato

Di: Giammaria Lavena

A Oristano tre nuovi casi di coronavirus, che si aggiungono agli altri 138 attualmente contagiati. Lo ha fatto sapere, tramite un comunicato su Facebook, il sindaco Andera Lutzu, che ha inoltre annunciato la riapertura della scuola dell'infanzia del Sacro Costato a partire da domani.

"A Oristano oggi si registrano tre nuovi casi di positività al Covid-19 - riferisce Lutzu -. L’aggiornamento sulla diffusione del coronavirus in città è stato comunicato dalle autorità sanitarie della Assl di Oristano. Per effetto dell’aggiornamento odierno in città i casi positivi accertati dall’inizio di settembre diventano 223 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 248), i pazienti guariti sono 78 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 103), mentre i soggetti ancora in cura sono 141. I pazienti ricoverati in ospedale sono 15, di cui 12 per Covid-19 e 3 per altre patologie. Quattro i pazienti deceduti".

"Intanto, domani riapre la scuola dell’infanzia del Sacro Costato 'Madre Teresa Quaranta' - fa sapere ancora il primo cittadino -. L’istituto era chiuso da una settimana, a causa dei casi di Covid accertati tra le suore del Sacro Costato. La scuola dell’infanzia è stata compartimentata dal resto della struttura, regolati l’ingresso e l’uscita del personale e dei bambini, i locali sanificati e domani potrà nuovamente ospitare l’attività educativa".