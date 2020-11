Cagliari: incidente sulla ss 195, un uomo all'ospedale in codice rosso

Due Mercedes si sono scontrate, un conducente è stato medicato sul posto, l'altro trasferito al Brotzu in codice rosso

Di: Giammaria Lavena

Incidente stradale questo pomeriggio nella ss 195. Una Mercedes classe A, condotta da un 71enne cagliaritano, per cause in fase di accertamento si è scontrata con un'altra Mercedes, con alla guida un 58enne di Cagliari.

Mentre il conducente di quest'ultima auto è stato medicato sul posto, il conducente della Classe A è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

Sul posto, insieme alla polizia locale, intervenuta per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica del sinistro, sono giunti anche i Vigili del fuoco.