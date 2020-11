Cagliari: prorogata chiusura scuole e stop per due nuove classi

Il comunicato del sindaco Paolo Truzzu

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha rilasciato pubblicamente una nota di aggiornamento sulla chiusura delle scuole nel capoluogo. Una situazione monitorata giorno per giorno, per garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in piena sicurezza.

"La situazione nelle scuole - riferisce il primo cittadino - è al momento quella più delicata e che richiede maggiori attenzioni. Per questo abbiamo deciso di intervenire in maniera diretta per gestire i singoli casi di positività - accertata o presunta - negli istituti".

"In seguito alle segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici - prosegue Truzzu -, abbiamo prorogato fino al 10 novembre la chiusura preventiva delle scuole Satta, Santa Caterina, Qui Quo Qua e Convitto, e disposto quella di due classi della scuola Manno, 1A e 2C, dal 9 al 14 novembre, in attesa degli esiti dei test da parte dell'Ats".