Cagliari: l'augurio di Massimo Zedda per l'inizio dell'anno scolastico

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha dedicato un augurio agli studenti che si apprestano ad iniziare, o hanno già iniziato qualche giorno fa, l'anno scolastico 2024/2025, attraverso un post pubblicato sui social: "Auguro buon anno scolastico alle studentesse e agli studenti. Buon lavoro alle docenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico che con impegno, passione e professionalità contribuiscono al percorso di crescita e istruzione dei giovani".

"Con grande onore - ha aggiunto il primo cittadino - riaccoglieremo in città, il 16 settembre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Presidente inaugurerà l'anno scolastico durante una cerimonia che si terrà presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, nella sede di via Pintus. Sarà un piacere ascoltarlo e dargli il benvenuto a Cagliari".

All'augurio del sindaco si è voluta unire anche l'assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza, Giulia Andreozzi, con un suo messaggio. "In occasione della ripresa ufficiale delle attività didattiche - scrive l'esponente della giunta Zedda - voglio rivolgere un augurio a tutte le studentesse, gli studenti, i genitori, docenti, dirigenti, educatori, educatrici e personale Ata impegnati ad affrontare l'inizio del nuovo anno scolastico. Da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale rinnovo l'impegno a continuare a lavorare per una scuola aperta, sicura, accogliente, inclusiva e a misura di tutte e tutti. Per questo le porte dell'assessorato sono sempre aperte e sono a disposizione per affrontare insieme le sfide e le criticità che dovessero presentarsi".

Foto: profilo Instagram Massimo Zedda