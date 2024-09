Portovesme, Urso: "Convocato per il 24 settembre il tavolo di crisi"

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha parlato del rilancio industriale della Portovesme

Di: Redazione Sardegna Live

Adolfo Urso , ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha parlato del rilancio industriale della Portovesme , al question time alla Camera: " Questa mattina ho convocato per il prossimo 24 settembre il tavolo di crisi . In quella sede definiremo una strategia di azione comune che possa garantire un intervento incisivo e coordinato volto a far fronte alla crisi determinata dalle decisioni dell'azienda ".

" Ma tengo a rassicurare tutti i lavoratori e le comunità locali che lavoreremo per evitare che la Glencore abbandoni il nostro Paese senza assumersi le proprie responsabilità sul piano economico, sociale e ambientale ", ha sottolineato il ministro.