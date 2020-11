Covid, c’è un caso di positività: l’annuncio della sindaca Antonella Canu

Il monito è di continuare a rispettare diligentemente le regole anti contagio

Di: Alessandro Congia

“Cari Compaesani, stamattina ci è stato segnalato un caso di positività al Covid-19 all'interno della nostra comunità. Stiamo procedendo con tutti i protocolli sanitari per limitare i contagi anche attraverso l'indagine epidemiologia delle persone che hanno avuto contatti diretti con il paziente. Vi invitiamo caldamente a mantenere la calma, non creare panico e soprattutto a limitare i contatti, utilizzare la mascherina in qualsiasi circostanza, igienizzarsi e tenere la distanza interpersonale. Vi terremo costantemente aggiornati”.

Così, la giovanissima sindaca di Lodè, Antonella Canu, sui social, per informare la popolazione sul caso di contagio e l’assoluto dovere di osservare sempre le regole per prevenire il diffondersi del virus.