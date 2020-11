Dopo l’incidente stradale, rifiuta l’alcoltest e minaccia i Carabinieri intervenuti: denunciato

Sul posto la pattuglia della stazione locale e l’equipaggio della Radiomobile

Di: Alessandro Congia

Alle ore 21 di ieri, sabato 7 novembre, in via Savoia a Cortoghiana, i Carabinieri della locale Stazione e del Radiomobile di Carbonia sono intervenuti a causa di incidente stradale avvenuto tra due autovetture.

Alla richiesta dei militari di sottoporre i conduttori dei due veicoli all'esame alcoltest, come previsto dal codice della strada in questi casi, uno dei due conducenti, A.R., che tra l'altro era stato tamponato e dunque verosimilmente non aveva colpe, prima rifiutava di sottoporsi all'esame, con la conseguenza di divenire ex lege positivo, poi, perso il controllo di se, ha minacciato e oltraggiato i militari presenti.

A.R. è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari per minaccia, oltraggio e rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza, ed il veicolo che conduceva è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.