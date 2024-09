Autunno in arrivo: vento, pioggia e temperature in picchiata

Ampia perturbazione in arrivo in Sardegna dal Mare del Nord e dall'Islanda

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna dovrà fare i conti con un primo assaggio d'autunno giovedì e venerdì a causa dell'arrivo di un'ampia perturbazione che dal Mare del Nord e dall'Islanda si dirige verso il Mediterraneo centrale coinvolgendo anche l'Isola.

Questo causerà un calo termico dai 4 agli 8 gradi, rispetto ai 30 gradi registrati oggi, un aumento della ventilazione da maestrale con raffiche sino a burrasca e il rischio di mareggiate sulle coste occidentali con temporali e acquazzoni locali che potrebbero scaricare a terra sino a 40 mm di pioggia nelle sei ore.

"Ci sarà un deciso cambiamento del tempo dalla tarda mattinata di domani - spiegano dall'ufficio meteo della base dell'Aeronautica di Decimomannu - dovremmo avere le prime precipitazioni con temporali locali, un aumento della nuvolosità e caratteristiche tipicamente autunnali. Venerdì potremmo aspettarci un piccolo colpo di coda a causa di un'area ciclonica sul golfo ligure e quindi una nuova perturbazione nel centro nord Sardegna".

Miglioramento previsto nei giorni successivi, con residue instabilità che, sabato, potrebbero dare corso a locali precipitazioni nelle ore più calde e nelle zone centrali dell'Isola.

"Domenica il tempo tenderà a migliorare e il cielo sarà prevalentemente sereno - spiegano i meteorologi dell'Aeronautica - Dopo il calo termico di giovedì con 4 gradi in meno, venerdì anche 8 in meno, sabato le temperature riprendono a risalire e si ritornerà tra i 25-30 gradi".

Previsioni in Sardegna per mercoledì 11 settembre 2024 (Arpas Sardegna) - Cielo irregolarmente nuvoloso sul settore occidentale con copertura nuvolosa in attenuazione nella seconda parte della giornata, poco nuvoloso sul settore orientale. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime senza variazioni di rilievo. Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, forti lungo le coste meridionali e settentrionali dalle ore centrali della giornata. Mari: molto mossi sui settori occidentali, mossi altrove.

Previsioni in Sardegna per giovedì 12 settembre 2024 (Arpas Sardegna) - Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Temperature: minime stazionarie, massime in moderata o sensibile diminuzione. Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, forti lungo le coste settentrionali, sino a burrasca su quelle della Gallura. Raffiche fino a burrasca forte durante i temporali. Mari: mossi o molto mossi, localmente agitati i bacini settentrionali.

Tendenza per i giorni successivi in Sardegna (Arpas Sardegna) - Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature minime tenderanno a diminuire, mentre le massime saranno in calo venerdì e in aumento il giorno seguente. I venti soffieranno moderati da Ovest Nord-Ovest, forti lungo le coste; attenuazione della ventilazione dalla tarda serata di venerdì. I mari saranno agitati o localmente molto agitati sul settore occidentale e molto mossi su quello orientale venerdì; attenuazione del moto ondoso nella giornata seguente.