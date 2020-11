Spacciatore ai domiciliari denunciato per evasione

I Baschi Verdi hanno denunciato uno spacciatore, già arrestato lo scorso 13 ottobre, con l’accusa di evasione

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri i Baschi Verdi hanno denunciato alla locale Procura uno spacciatore, già arrestato lo scorso 13 ottobre, con l’accusa di evasione.

Si tratta di un cagliaritano di 23 anni, arrestato nel quartiere S. Elia quando, coadiuvato da una vedetta, era stato sorpreso nell’attività di spaccio. In quell’occasione furono sequestrati 15,7 grammi di eroina, suddivisa in 128 dosi, e 6,2 grammi di cocaina, suddivisa in 48 dosi, oltre a 1.123 euro in contanti. Per lo spacciatore, processato per direttissima, fu disposta la misura degli arresti domiciliari da scontarsi presso un’abitazione di Assemini in attesa dell’udienza di giudizio, in un primo tempo fissata per il 23 ottobre e successivamente rinviata al prossimo 11 novembre.

Nel contempo, al fine di intraprendere un percorso riabilitativo, allo spacciatore era stato consentito dal giudice di potersi recare, in giorni e orari prestabiliti, presso il Ser.D. di Cagliari. In tali spostamenti, comunque, il soggetto deve utilizzare il percorso più breve tra la propria abitazione e la struttura, senza effettuare deviazioni o fermate intermedie.

Nella giornata di ieri, i Finanzieri hanno intrapreso un servizio di osservazione nei riguardi dello spacciatore, autorizzato, nelle prime ore della mattina, a recarsi presso la struttura riabilitativa. Il giovane però, invece di recarsi a destinazione, è prima passato presso il luogo dove era stato tratto in arresto, un palazzo in via Schiavazzi a Sant’Elia, dove si è incontrato con un soggetto, e solo successivamente si è recato a destinazione per poi fare ritorno presso il proprio domicilio. A questo punto, le Fiamme Gialle, già in possesso di un sufficiente quadro probatorio riguardo la condotta illecita dell’arrestato, hanno proceduto, con l’ausilio delle unità cinofile, all’effettuazione di una perquisizione domiciliare, ad esito della quale hanno rinvenuto, nel cassetto di un mobile del soggiorno, un involucro con all’interno 0,9 grammi di marijuana.

Per lo spacciatore è quindi scattata la denuncia per il reato di evasione e la segnalazione alla locale Autorità Prefettizia per il possesso di sostanze stupefacenti.