Vittima del Covid a Villanova Monteleone

Sono 42 i positivi in paese

Di: Redazione Sardegna Live

A Villanova Monteleone si registra il primo decesso legato al coronavirus. "La persona è deceduta in ospedale a Sassari - spiega il sindaco, Vincenzo Ligios -. Le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi giorni".

I casi di positività in paese sono 48. Gli ultimi 14 si sono registrati ieri in seguito a decine di tamponi effettuati.

"La situazione è preoccupante - prosegue Ligios -. In questo momento delicato è importante la coesione. È necessario non abbassare la guardia". Un altro screening per accertare altre eventuali positività sarà organizzato la prossima settimana. "Serve la massima cautela da parte di tutti. È meglio evitare gli spostamenti se non strettamente necessari".