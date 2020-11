Carovana di ambulanze al San Francesco di Nuoro

In ospedale mancano posti letto e personale, le ambulanze in attesa per ore e i territori rimangono scoperti

Di: Redazione Sardegna Live

Pronto soccorso intasato, i posti letto interamente occupati e la carenza di personale che si fa sentire più che mai nel pieno della seconda ondata pandemica. E' la drammatica situazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro dove, come già accaduto anche nei giorni scorsi, si è formata da ore una lunga fila di ambulanze.

I mezzi sono in attesa in certi casi da dodici ore che i pazienti trasportati, potenzialmente positivi al Covid, vengano presi in carico dal personale sanitario. Nel frattempo, i territori da cui provengono le ambulanze rimangono scoperti e nei cittadini si sviluppa un senso di abbandono.

L'ospedale da campo montato diversi giorni fa dalla Croce Rossa è ancora chiuso, sempre a causa della mancanza di personale. Una situazione che non rappresenta un unicum, scene analoghe le abbiamo raccontate da altre città dell'Isola nei giorni scorsi. Sono le pagine tristi di un'emergenza che continua a generare insicurezza e preoccupazioni.