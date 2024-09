Picchia compagna in strada a Pula, 38enne in manette

Passanti soccorrono la vittima, poi intervengono i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe aggredito la compagna al culmine di una lite in strada, picchiandola e fermandosi solo in seguito all'intervento di alcuni passanti. Un 38enne è stato arrestato a Pula dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della convivente, una donna di 33 anni.

La coppia, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha avuto una discussione mentre si trovava in auto e a un certo punto il 38enne avrebbe colpito la donna al volto bloccandole i polsi.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena facendosi avanti nel tentativo di fermare la violenza. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Pula che hanno arrestato il 38enne.

Dagli accertamenti sarebbe emerso che i maltrattamenti andavano avanti da tre anni. Dopo l'ennesimo episodio, la vittima ha sporto denuncia raccontando anche i precedenti episodi.